Paolo Hurtado | Fuente: Alianza Lima

El último sábado Alianza Lima venció por 1-0 ante Carlos A. Mannucci por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 y, previo al retorno del conjunto blanquiazul a Lima, Paolo Hurtado fue consultado sobre la presunta pelea que tuvo con Jefferson Farfán en su primer día de entrenamiento junto a sus compañeros.

"No pasa nada. Estamos bien, todos estamos bien. El grupo está bien. Se ve reflejado en la cancha cómo el grupo está fuerte", indicó el 'Caballito' en diálogo con Fútbol en América respecto a la supuesta gresca con la 'Foquita'.

Como se recuerda, trascendió la información acerca de que ambos jugadores tuvieron una pelea que terminó en golpes entre ambos en el estadio Alejandro Villanueva debido a un problema personal que viene desde antes.

Se confirmó problema entre Paolo Hurtado y Jefferson Farfán:

Por su parte, José Bellina, Gerente Deportivo de Alianza Lima, adelantó que ambos jugadores sí presentaban un problema personal pero que, a día de hoy, ya no tienen ningun problema: "Jefferson y Paolo tenían una situación personal, la cual ya la resolvieron. Había una motivación de ambos de hacerlo porque es lo mejor para el club. Nos alegra mucho que esto haya podido ser así, después se dijeron muchas cosas de afuera que algunas son ciertas y muchas no, pero sobre todo lo importante fue que hayan arreglado su situación".

En la misma línea, Bellina agregó: "Estando dentro del club veo que cuando le van las cosas bien a Alianza todo está muy bien, pero cuando las cosas no están como todos esperamos hay problemas en la interna, eso es histórico y ya lo he vivido. Hay gestos más importantes que lo que se dice. Les diría a los hinchas que vean la celebración del primer gol contra Sport Boys y cuestionarse si eso refleja un grupo partido. No todo es color de rosa y por la misma convivencia puede haber discusiones, pero eso no quiere decir que la situación esté mal y esto es parte de cualquier equipo".