Lo desmiente: papá de Andre Carrillo asegura que el futbolista adora a Alianza Lima y es hincha acérrimo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se abrió la polémica. Las últimas declaraciones de André Carrillo provocaron sorpresa en la hinchada de Alianza Lima, ya que la 'Culebra' aseguró que Al Hilal es el equipo “de sus amores”, por encima del equipo blanquiazul, donde se formó como futbolista y en el cual debutó como profesional en la temporada 2009.

Ante ello, el entorno más íntimo de Carrillo se pronunció y lo desmintió: su propio padre Alex Carrillo aseguró que su hijo desde niño es "hincha acérrimo" del cuadro de La Victoria.

"No hay ninguna duda que André es hincha de Alianza Lima, hincha acérrimo desde pequeño. De eso no tenemos ninguna duda", declaró a RPP.

"El hecho que quiera al club Al Hilal es algo que ha surgido en el camino, pero André es hincha y adora a Alianza Lima", agregó.

Actualmente, André Carrillo destaca en el Corinthians de Brasil, tras su etapa en los clubes saudíes Al Hilal y Al Qadisiyah.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué dijo André Carrillo?

André Carrillo no descartó ponerse la indumentaria de Universitario de Deportes. Así lo dio cuenta en el programa La Fe del Cuto, del exfutbolista José Luis Guadalupe.

"¿El equipo de mis amores? Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna (polémica por comentar que no es Alianza). Es que después la puerta de la crema está abierta y de aquí, más tarde, uno nunca sabe", aseguró Carrillo.

Alex Carrillo, papa de la 'Culebra', habló con RPP | Fuente: RPP

Universitario lo quiso antes de llegar a Corinthians

Luego de cerrar su etapa en la liga de Arabia Saudita, André Carrillo admitió que Universitario de Deportes lo quiso en sus filas e incluso habló con el administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, aunque finalmente no se selló su incorporación al bicampeón peruano.

"Había quedado libre. Estuve una semana como ‘jugador libre’ en Arabia. Tenía propuestas malas, de países que no quería, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar”, indicó.

“(En ese momento) hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy estoy viviendo súper bien”, agregó al podcast de Luis 'Cuto' Guadalupe.