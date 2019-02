Alianza Lima versión 2019. | Fuente: Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, señaló que el cuadro blanquiazul pedirá que se adelante el choque ante César Vallejo por la tercera fecha de la Liga 1 con el fin que su equipo llegue en mejores condiciones al debut en la Copa Libertadores 2019.

"Estamos analizando adelantar el partido. Si podemos jugar antes mejor porque se nos agolpan las fechas. Se hace luego un cuello de botella y yo espero estar en semifinales de la Copa Libertadores para que me pase eso. Sin descanso no podemos esperar producción. Vi lo que le pasó a Melgar y no es justo", afirmó Russo en conferencia de prensa.

"Si buscamos resultados tenemos que dar las condiciones mínimas. Hay que entender que está el prestigio del fútbol peruano", agregó el DT blanquiazul en un claro apoyo a Melgar, que jugó el domingo por la Liga 1 y el martes la Copa Libertadores.

Alianza Lima recibirá a César Vallejo el 3 de marzo y tres días después está programado su encuentro con River Plate por la primera fecha del Grupo A de la Libertadores.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo: Luca Piergiovanni