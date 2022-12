José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, con Santiago García. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco

El defensa argentino Santiago García fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Alianza Lima. Señaló que de joven jugó con Claudio Pizarro en Werder Bremen y que ahora ya se trazó un gran objetivo en el cuadro blanquiazul.

"Me llamó la atención el proyecto que tiene Alianza, sobre todo, de seguir siguiendo buscando triunfos, que es lo que merece un cuadro grande como Alianza. Desde un amistoso hasta un partido oficial, en todo hay que ganar", señaló en su presentación.

García, de 34 años, destacó que ha llegado a un club grande del fútbol peruano que luchará por el tricampeonato en la Liga 1 Betsson.

"Cuando apenas me informaron del interés del club, traté de buscar quién estaba jugando. El que sea el bicampeón no es poca cosa. Hay chicos de bastante jerarquía y para ganar en Copa Libertadores, hay que hacer lo mismo que en un partido amistoso o torneo local, es lo que la gente pide y lo que nosotros queremos. Espero aportar desde donde me pueda tocar y mi idea es siempre dar lo mejor", agregó.



La bienvenida de Hernán Barcos

"Hablé con Hernán (Barcos) apenas pude dar el sí, se puso a disposición conmigo y allí te das cuenta de la calidad humana del equipo. No solo hay que ser bueno dentro del campo, sino fuera y eso también ayuda cuando uno decide venir acá", expresó García, que viene de un receso de casi de un mes tras desligarse de La Calera de Chile.





