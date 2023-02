Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Este miércoles 15 de febrero Alianza Lima, vigente bicampeón del fútbol peruano, cumple 122 años de vida institucional y, por su parte, el club publicó un emotivo video a través de sus redes sociales haciendo referencias al día del amor y a sucesos y figuras históricas a lo largo de su historia.

"Me pidió que le dijera algo bonito: 4-1 en un clásico y de visita. Me dijo que viviríamos una noche inolvidable, pensé que veríamos la 'repe' del bicampeonato. Me dijo para pasar un fin de semana juntos, pero los domingos son para la familia", indican en el inicio del video.

Luego continúa con: "Me dijo que 'te compré unos dulces espectaculares', no sabe que ya disfruté del mejor chocolate", colocando imágenes de Jefferson Farfán. "No quiso salir el 14 porque estaba todo lleno. Pobre, no está acostumbrada", indica un hincha mientras se ven imágenes de Matute lleno de sus hinchas.

"Me dijo que su sueño era ir en crucero. Yo solo quiero conocer a Barcos", dice otra hincha. "Me dijo que para la cena me vista elegante y se molestó porque porque me vestí con la alterna". "Me preguntó cuántos hijos quisiera tener, yo le dije que con un 'Nene' es suficiente", agrega una hincha junto a una imagen del 'Nene' Cubillas.

Asimismo, otro aliancista indica: "Dijo que cuando la pida, me arrodille. Y nosotros de rodillas nunca". "Me preguntó si ella era el amor de mi vida, hubo un silencio incómodo", dice otro hincha mientras besa el escudo de Alianza Lima. "Me dijo que nuestro amor sería eterno, pero no creo que vivamos 122 años", termina diciendo una señora 'blanquiazul'.

FInalmente, la voz en off agrega: "Qué difícil es hablarle de amor a quien conoce el amor verdadero. Son 122 años de puro amor. Son 122 años de Alianza Lima. ¡Feliz día blanquiazules! Alianza Lima, el corazón del pueblo".

Pasado reciente:

En la última década, Alianza Lima logró campeonar en el año 2017 tras once años y significó un punto de quiebre que fue ascendiendo en tanto a mejora deportiva al menos en los próximos dos años. En el año 2018 y 2019 logró ser subcampeón nacional; sin embargo, en la temporada siguiente pasó uno de sus peores momentos.

En el año 2020, en medio de una pandemia, una mala gestión y habiendo contratado a un plantel un tanto polémico en referencia a algunos nombres, el equipo íntimo tuvo una de sus peores rachas y estuvo muy cerca de jugar la segunda división. Si bien deportivamente no logró salvar la categoría, finalmente recurrió al TAS haciendo valer el reglamento de la Liga 1 por incumplimiento de otros clubes y pudo continuar militando en la primera división.

Al año siguiente, en el 2021, pese a tener un plantel formado sobre la marcha y con premura, pudo salir campeón al vencer a Sporting Cristal en las finales y ya en el 2022 se ratificó el buen trabajo del club íntimo volviéndose bicampeón del fútbol peruano al derrotar a FBC Melgar. Hoy en día, el tricampeonato el sueño de todo aliancista.