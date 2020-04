Jefferson Farfán debutó en Alianza Lima en la temporada 2001 | Fuente: Internet

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero compartieron con sus seguidores a través de la red social Instagram diversos pasajes de la trayectoria de ambos en el fútbol, donde particulamente recordaron los momentos vividos en Alianza Lima antes que cada uno debutase a nivel profesional.

Siendo parte de la categoría 84 blanquiazul, era habitual que su equipo realizara partidos de preparación con otra camada del mismo Alianza. En este caso, a ellos les tocaba con los jugadores de la categoría 1982, entre los que destacaba un elemento que llegó a impresionar a Farfán: Javier Lovera.

Javier Lovera Rodríguez, de la categoría 82 de Alianza Lima, fue un mediocampista zurdo del cuadro victoriano, al que tanto Jefferson como Paolo veían jugar sus compromisos en el nivel juvenil. “El zurdo, que se sentaba en la pelota, como Waldir (Saénz)”, mencionó Farfán.

Miembro de la tradicional familia futbolística Lovera, Javier no consiguió llevar al equipo profesional aliancista el nivel que reflejó cuando se desempeñana en menores. Se marchó del club en 2002 para jugar en Deportivo Wanka y luego pasó por Sport Áncash, Unión Huaral, entre otros.

“Siento alegría y emoción de que Jefferson me reconozca y recuerde de esa forma. Mi familia se sintió contenta de que diga que era mi hincha. Recuerdo grandes partidos entre mi categoría, la 82, y la de él, la 84”, mencionó Javier Lovera, ya retirado del fútbol, al portal Alianza History.

“Cuando todos se fueron a otros equipos, me quedé con Guillermo Guizasola. Como éramos menuditos, nos mandaban vitaminas y gimnasio. Me aburrí de eso y me fui. Al poco tiempo debutó. Fue un error porque pude tener mi oportunidad. Si tuviese que dar un consejo, es que si se quieren dedicar al fútbol, háganlo con sacrificio y humildad. Yo lo veía como un juego y no como mi futuro", agregó.