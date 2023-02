Paolo Guerrero arregló con Racing Club de Argentina por la temporada 2023 | Fuente: Racing

El presente de Paolo Guerrero está en Racing Club, donde este fin de semana podría concretarse su debut oficial en el fútbol argentino. La ‘Academia’ fichó al delantero que quedó libre tras su pasó por el Avaí brasileño, elenco por el que se decidió el futbolista a pesar del interés de Alianza Lima por tenerlo entre sus filas.

En conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, acreedor principal de Alianza Lima, apuntó que sí existió el deseo de los ‘íntimos’ por fichar a Paolo Guerrero, aunque aclaró que la propuesta se le alcanzó solo en el 2022.

“Está claro que Alianza Lima quiso a Paolo Guerrero. Alianza le hizo una oferta el 2022 y prefirió jugar afuera, tiene todo el derecho. Optó seguir su carrera afuera y la está manteniendo ahí. Después no hubo ningún acercamiento entre Paolo y nosotros este año, no hubo conversación”, dijo.

Paolo Guerrero nunca ha jugado de manera oficial en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

¿Polémica entre Guerrero y Alianza?

Cuando era inminente el fichaje de Paolo Guerrero por Racing Club, el goleador histórico de la Selección Peruana respondió al comentario de un usuario en la red social Instagram que apuntaba debía jugar por Alianza Lima.

“Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés", escribió Guerrero. No obstante, el presidente del Fondo Blanquiazul desmintió esa expresión.

“Paolo Guerrero es un gran jugador. Es un ídolo del fútbol peruano, el máximo goleador de la selección, es un jugador de primer nivel que ha logrado cosas que muy pocos futbolistas lograron en el mundo. Es de los mejores centrodelanteros del Perú, pero no fueron así las cosas. Esperemos que en Racing le vaya excelente, como todo peruano”, remarcó.

Paolo Guerrero durante los entrenamientos de Racing Club previo al duelo con Tigre | Fuente: Racing

¿Debut de Paolo Guerrero en Racing?

Paolo Guerrero ya entrena a la par de sus compañeros en Racing Club luego de su acondicionamiento al equipo en este inicio de la Liga Profesional 2023.

Este domingo, en el Cilindro de la ciudad de Avellaneda, el Racing de Paolo Guerrero recibirá a Tigre en el marco de la tercera jornada y el director técnico Fernando Gago evalúa tenerlo en cuenta para la convocatoria.

"Vamos a evaluarlo mañana (sábado) y tomaremos la decisión. Veremos cómo se siente, pero viene entrenando bien. Definiré si concentra. Confío plenamente en todo el equipo", sostuvo el técnico respecto al atacante.





