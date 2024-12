¿Rafael Romo no llega a Alianza Lima? La contundente respuesta del presidente de la Católica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Alianza Lima va por un nuevo portero. Y es que los íntimos le han puesto la mira a Rafael Romo, arquero venezolano que actualmemte se desempeña en la Universidad Católica de Ecuador.

Sin embargo, y pese a que se ha dado contacto entre Alianza Lima y Rafael Romo, en el elenco ecuatoriano han manifestado que no conocen de alguna propuesta para que el guardameta pase al cuadro íntimo. Así lo manifestó su presidente Pablo Ortiz en conversación con la prensa local.

"Es rumor. Un simple rumor inventado no sé por quién. Hasta el momento todos los jugadores de la Católica, que suelen decir que están vendidos al Perú, Panamá o donde fuese, no hay absolutamente nada", le dijo a TV Perú en relación a Romo.

La chance de ver a Rafael Romo en Alianza Lima

El DC United tuvo a Rafael Romo en el año 2022. | Fuente: DC United

Posteriormente, remarcó que hasta el momento no se han dado diálogos entre ambos clubes para un posible traspaso del futbolista en mención.

"Mientras yo no tenga algo por escrito, formal, obviamente aceptada, el resto son rumores. Yo como presidente no he recibido nada. No puedo hablar por el futbolista u otras personas. He oído cuestiones, pero como abogado que soy, ver para creer", dijo.

Además, el mandamás del cuadro ecuatoriano manifestó que su directiva no está cerrada a un posible fichaje de Rafael Romo a Alianza Lima, siempre y cuando la oferta cumpla sus expectativas.

"No estoy cerrado a nada y dependiendo qué oferta, la analizaré y tomaré la decisión pertinente. Si me dan una buena oferta. Todos los jugadores son importantes, pero ninguno indispensable", añadió.

El presente de Alianza Lima

Por otro lado, en Alianza Lima empezaron su pretemporada de cara al año 2025 con 18 jugadores, entre los que destacan Paolo Guerrero y Erick Noriega.

Hay que tener en cuenta que el equipo que ahora dirige el argentino Néstor 'Pipo' Gorosito, además de la Liga1, también tiene en participación en la Copa Libertadores de América. Lo hará como Perú 4.

