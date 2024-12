Renato Tapia sobre críticas por su rol en la Selección: "Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia es uno de los futbolistas considerado fundamental para el comando técnico de la Selección Peruana. El entrenador Jorge Fossati apostó por darle un lugar en el equipo cada vez que estuvo disponible e incluso en su ciclo recibió la cinta de capitán. Sin embargo, el volante no ha jugado ni la cuarta parte de los partidos de la ‘bicolor’ en el 2024.

Entre compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América 2024 y amistosos internacionales, la Selección Peruana ha tenido 13 partidos en esta temporada y Renato Tapia solo participó en tres de ellos. Las razones de su ausencia respondieron a decisiones por parte del futbolista o lesiones, lo que ha generado cuestionamientos de parte de los aficionados sobre su compromiso con la ‘bicolor’.

“Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras. Soy una persona muy pasiva, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen… yo sé lo que he hecho por la selección, estoy tranquilo conmigo mismo”, respondió el volante en Hora Blanquiazul.

Renato Tapia ante las críticas

Renato Tapia fue convocado por Jorge Fossati para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos, sin embargo, desistió de participar en el certamen cuando se encontraba sin equipo y tuvo diferencias con la FPF respecto a un tema de seguro.

Después de incorporarse al Leganés de LaLiga, volvió a ser considerado para los partidos con Colombia y Ecuador por Eliminatorias, pero no jugó en las ventanas internacionales FIFA de octubre y noviembre tras presentar lesiones.

“Perdí mi puesto en Feyenoord, en Celta de Vigo, en donde decían que me arreglaban para mandarme a la selección. La gente es muy emocional, si te va mal a ti, ellos felices. No me interesa, soy consciente de lo que hice, de lo hago y lo que haré por la selección”, remarcó.

Al igual que en la Selección Peruana, Renato Tapia ha tenido partidos en los que jugó como volante central o en la línea de zagueros del Leganés.

“Cuando el rival juega con un mediapunta con llegada o un falso nueve, el entrenador trata de tirarme un poco más atrás y, a partir de ahí, saltar. La verdad es que me siento muy bien, es una posición en la que me encuentro cómodo”, indicó.

Leganés marcha en la decimoséptima casilla de LaLiga, solo con dos puntos de distancia de caer en zona de descenso. En el torneo liguero, Tapia lleva 15 partidos jugados, siendo titular en 10 ocasiones. Cuenta con un gol, que fue ante el Girona.