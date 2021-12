Raziel García con Neymar. | Fuente: AFP

Alianza Lima se encuentra en plena definición de su plantel para la temporada 2022 y en las últimas horas ya anunció las renovaciones de Ángelo Campos y Wilmer Aguire de cara a la participación en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. Sin embargo, aún no ha oficializado un fichaje.

Uno de los jugadores que más ha sonado para llegar a Matute es Raziel García, quien confirmó a Alianza History que ya dejó de ser jugador de Cienciano de Cusco.

“Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (en Alianza Lima)", señaló el volante de la Selección Peruana que reforzaría al campeón peruano en la próxima campaña.

"Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, agregó Raziel García, que en 2021 logró entrar al plantel de la bicolor gracias a sus buenas actuaciones en la Liga 1 Betsson.

Además de García, en Alianza Lima interesarían Christian Ramos que se desligó de César Vallejo. Pablo Lavandeira, Arón Sánchez, Franco Zanelatto y Darlin Leiton también sonaron en los últimos días.

Dejaron Alianza Lima



Dylan Caro, Jonathan Lacerda, Sebastián Gonzales, Steven Rivadeneyra y José Miguel Manzaneda ya no forman parte de Alianza Lima tras salir campeón nacional en este año.





