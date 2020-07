Richard Páez dirigió a Alianza Lima en 2008 | Fuente: Andina

En la temporada 2008, el venezolano Richard Páez asumió la dirección técnica de Alianza Lima, año donde los blanquiazules lucharon por evitar el descenso. Durante su etapa, un hecho particular sucedió en el club, el que terminó con la salida de varios futbolistas.

Reimond Manco, gran promesa del fútbol peruano por entonces, se marchaba al PSV Eindovhen y antes de enrumbarse a Holanda, realizó una fiesta de despedida con sus compañeros del conjunto íntimo.

Aquello sucedió solo dos días antes del juego que tenían ante Cienciano en el Cusco, partido que perdieron por 3-2 luego de ir ganando 0-2 hasta el segundo tiempo. A raíz de esto, se produjo la salida de referentes del equipo como Waldir Sáenz, Juan Jayo y Jorge Soto. El estratega venezolano recordó aquel episodio durante su paso por La Victoria.

“El cuento real es que yo había mandado a mi preparador de arqueros, Francisco Pizarro. Nadie de mi comando técnico fue. Pero si enviamos un mensaje que se les daba permiso sólo hasta las 10 de la noche y bueno fue así, porque duró hasta esa hora con las esposas. Pero luego se pusieron de acuerdo para seguirla. Era una segunda reunión que se alargó hasta las 4 de la mañana del viernes y el domingo había que ir al Cusco. Y fue ahí ante Cienciano donde reventó todo. Porque se le iba ganando 2-0 hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Pero después el equipo se reventó, cayó, no podían levantar las piernas, nadie corría, había una condición que lo explicaba todo. Sin duda habían traicionado a mi condición de confianza como el técnico de querer armar un equipo competitivo y ganador”, indicó Páez en entrevista con Azul y Blanco.

“Yo nunca hable con nadie sobre esta decisión. Yo hable con los directivos y les dije que los grandes tenían que resolver esta situación, porque fueron ellos los responsables de este escándalo. Jayo era uno de los más representativos del plantel. Para mí, él y los que salieron, como Sáenz que era un jugadorazo, (Jorge) Soto era de selección, pudieron evitar este escándalo. Con quien también hablé fue con el ‘Chino’ Arakaki en su condición de capitán, si bien no estuvo en la reunion, le reclame que de haber sabido algo, no me puso en conocimiento de lo sucedido. Todos cometemos errores y ellos tenían que asumir su culpa. Yo de repente cometí el error de sacarlos, porque al final, igual me pasaron factura y me sacaron. Los directivos no entendían que era una medida para cerrar, como una demostración contundente que la indisciplina menos colectiva, se iba a aceptar. Pero todo ya pasó, igual los quiero a todos, díganle a Juan Jayo que lo quiero mucho”, expresó el entrenador.