Rinaldo Cruzado jugó hasta el 2020 en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Rinaldo Cruzado fue uno de los capitanes de Alianza Lima durante la temporada 2020, donde una luxofractura en el tobillo derecho le impidió acompañar hasta el final del curso a su elenco. El descenso -por entonces, además de la lesión, invitaron a la directiva a desistir para que el mediocampista siga en La Victoria.

Ahora, a días del cierre del libro de pases en la Liga 1 Betsson, Rinaldo Cruzado confirmó que estampó su firma por el otro Alianza: Atlético de Sullana.

"Hace un par de días firmé por Alianza Atlético, estoy agradecido por la oportunidad que me dan de volver al fútbol profesional”, dijo el jugador de 36 años en ‘Ovación’.

Rinaldo Cruzado fue parte del nutrido grupo de futbolistas que no continuaron en Alianza Lima. Su contrato había sido renovado por todo el 2020 y para esta campaña no fue tomado en cuenta pese a su deseo de seguir por unos años más.

“Como todo jugador me hubiera encantado retirarme en el club que uno quiere, por el sentimiento que uno tiene por Alianza. Hoy tengo otra posibilidad de volver a jugar, estoy agradecido con Alianza Atlético. "No fue nada fácil, pero uno tiene que seguir el camino, no puede estancarse ni quedarse en eso. Cuando se dio lo de no seguir en Alianza fue duro, pero uno como profesional trata de llevarlo por otro lado y justo tenía el tema de la lesión y solo pensé en recuperarme", comentó.

Asimismo, el centrocampista se refirió al caso de Alianza Lima y el pedido favorable ante el TAS, con lo que permanecen en la Liga 1.

“Más allá de lo que pasó en el campo, Alianza no descendió, hoy sigue en Primera. Fueron meses muy dolorosos los que no tocó vivir, he sido capitán de Alianza, he tenido la oportunidad de campeonar y si no sintiera nada no estaría siendo consecuente. Fue difícil lo que nos tocó vivir pero gracias a Dios se dio lo que se tenía que dar y hoy Alianza tiene la oportunidad de jugar en Primera y estoy feliz por eso”, concluyó Cruzado.





