Rubert Quijada es titular en la zaga de Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Rubert Quijada, zaguero de Alianza Lima, confesó que su llega al fútbol peruano se dio en gran medida gracias a la opinión de Rafael Dudamel, extécnico de la “Vinotinto”. Por eso, el defensa, de 31 años, está agradecido por sus palabras de elogió, que sirvieron para convencer a la Gerencia Deportiva y a Pablo Bengoechea para convertirse en refuerzo del cuadro íntimo de la temporada 2020.

“Rafael Dudamel tuvo mucho que ver con mi llegada a Alianza Lima. El técnico era, Pablo Bengoechea, y sus refuerzos extranjeros normalmente son uruguayos. Victor Hugo Marulanda llamo a Dudamel y preguntó por mí, y habló bien”, contó Rubert Quijada en Gol Perú.

El exjugador de Caracas, equipo campeón de la liga venezolana, cuenta que le dolió la forma de salir de Alianza de Pablo Bengoechea, con quien compartía una bonita relación.

“Él fue honesto y me dijo que solo me había visto con videos. Se dijo que estaba a prueba con él, pero me demostró que era una buena persona y que yo era su defensor titular”, añadió.

El defensa natural de Maturín, Venezuela es titular indiscutible en el elenco victoriano. Quijada ha jugado seis partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. A eso hay que sumarle los dos duelos en la Copa Libertadores.