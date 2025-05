Rodrigo Vilca se confiesa hincha de Alianza Lima: "Sería hermoso vestir su camiseta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Vilca se ha convertido en una de las principales piezas de Atlético Grau. De hecho, ha sido destacado por la misma Conmebol Sudamericana, a pesar de que el equipo quedó eliminado del torneo continental.

Tras ello, se ha venido hablando que varios equipos están interesados en sus servicios, como Alianza Lima. A su llegada a Lima, luego del empate ante Melgar por la fecha 13 del Torneo Apertura, el volante creativo confesó que es hincha del cuadro de La Victoria y que le gustaría vestir su camiseta, pero -ahora- se debe a Atlético Grau.

"Yo soy hincha de Alianza Lima. Sería hermoso vestir la camiseta de Alianza Lima algún día, pero ahorita me debo a Grau. Desde muy pequeño soy hincha de Alianza Lima y toda mi familia", indicó en un primer momento para Best Cable.

"Siempre en el fútbol hay situaciones que se dan por buenas actuaciones y en el buen trabajo que se viene haciendo. También es parte de que uno busca estar activo y salir fuera o estar aquí en un gran club. Como te digo, me debo a Grau, es un gran club que me ha acogido superbién y gracias a eso otros clubes se interesan", complementó.

El partido ante Melgar y su buena campaña con Grau

Por otro lado, indicó que el partido con Melgar fue complicado, pero lograron sacar un punto como visitante. Además, dijo que el técnico Ángel Comizzo le da la libertad para que pueda desenvolverse en cancha sin problemas.

"El partido de ayer fue un poco complicado por la altura. Melgar salía a jugar un partido muy importante, nosotros también. Queríamos ganar los tres puntos, pero al final nos llevamos un punto a casa", aseguró

"El profe me da la libertad, me da la confianza, que eso es bueno. Habla mucho conmigo también de cómo me siento dentro del campo, dónde me siento mejor", finalizó.