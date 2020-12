Rubert Quijada: "Si Alianza Lima quiere contar conmigo, estaré disponible" | Fuente: Alianza Lima

El defensa venezolano Rubert Quijada señaló que aún está muy dolido y siente vergüenza por lo sucedido este año con Alianza Lima y que no tendría ningún problema de jugar segunda ivisión con la camiseta blanquiazul.

"Mi contrato vence a fin de mes pero hasta el momento no me dicen nada si continúo o no. Mi empresario se comunicó con José Antonio Bellina la semana pasada y estamos esperando una respuesta", indicó el defensor venezolano en diálogo con Azul y Blanco.

"Por lo pronto ya hablé con el dueño de mi pase (Caracas FC) y me comentó que mi préstamo sería gratis y aceptaría las condiciones de Alianza. Pero si ya no quieren contar conmigo tendré que escuchar otras ofertas que gracias a Dios ya están llegando", agregó Quijada.

En tanto al descenso del cuadro victoriano, Quijada remarcó: "Yo no tendría problemas de jugar segunda división con Alianza Lima. Sé que muchos y hasta mi club no comparten esta decisión, pero quien decide soy yo".

En lo personal, dijo que se sentía agradecido con el club: "Por el cariño que sentí durante todo el año de parte del hincha blanquiazul me hizo decidir quedarme, si Alianza cree que sea lo mejor para el equipo. Si el club quiere contar conmigo, estaré disponible. Si el tema es pasarla mal por un año, la pasamos mal todos".

Finalmente, se refirió a la mala campaña de este año que culminó en el descenso: "Solo diré que dolió mucho. Muchos sentimientos encontrados. Capaz piensen que por ser extranjero me da igual la situación, pero no es así. Yo siento verguenza".