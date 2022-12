Alianza Lima es el bicampeón de la Liga 1 Betsson. | Fuente: Alianza Lima y Liga 1

Alianza Lima saborea las mieles del triunfo. Este 2022 lo cierra con broche de oro después de ganar en noviembre pasado el bicampeonato nacional. Si en 2021 la conquista se logró superando a Sporting Cristal en una reñida final, esta campaña no fue la excepción. Melgar fue un rival difícil, aunque el equipo blanquiazul volvió a gritar campeón y levantó la Copa ante su gente en Matute.

Sin embargo, la temporada 2023 será otra historia. Alianza Lima tiene una doble presión por ser un equipo grande en el fútbol peruano. Ahora sus hinchas sueñan con una nueva conquista para consumar el tricampeonato en la Liga 1 Betsson.

En las altas esferas de Alianza Lima se decidió que se tenía que reforzar sí o sí el ataque para la próxima campaña, también pensando en la participación en la Copa Libertadores. Así los nuevos fichajes se sumarán a jugadores que fueron claves como es el caso de Hernán Barcos, quien fue elegido como el jugador más valioso en la presente temporada.

El jugador que llega con más expectativa es Pablo Sabbag. El atacante colombiano se perfila como un actor con un rol protagónico en el equipo dirigido por Guillermo Salas. Del mismo modo, Gabriel Costa decidió dejar el Colo Colo para apostar por una nueva experiencia con los íntimos. El seleccionado Bryan Reyna y Franco Zanelatto también prometen que sus actuaciones no serán pasadas por alto.





Pablo Sabbag llegó proveniente de La Equidad. | Fuente: Alianza Lima

Pablo Sabbag, una nueva carta de gol

Alianza Lima apostó por Pablo Sabbag ni bien se consagró campeón este año. Fueron semanas de un tira y afloja debido a que las negociaciones se complicaron por el interés de otros clubes de Colombia. Sin embargo, La Equidad se inclinó por la oferta de los íntimos que querían sí o sí al 'Jeque' para su ataque.

Sabbag, que mide 1.88 metros, cuenta con un potente juego aéreo. Las defensas de la liga colombiana han sufrido en ese aspecto cada vez que lo han enfrentado. A ello, el delantero de 25 años no le escapa a la construcción de juego, ya que acostumbraba en La Equidad retroceder algunos metros para iniciar las jugadas de ataque.

El exjugador de Estudiantes y Newell’s de Argentina también es un especialista en los lanzamientos de penal. Incluso ha anotado al estilo 'Panenka'.



Hay que indicar que Sabbag ha anotado 25 goles y colaborado con 11 asistencias en 85 partidos con La Equidad. En 2022 acumuló 15 anotaciones.

Gabriel Costa, vuelta a casa

"Me siento físicamente extraordinario. Van a ver la mejor versión de Gabriel Costa", señaló el extremo peruano en las últimas horas. 'Gabi' promete dejar hasta el último esfuerzo para brillar en su regreso a Alianza Lima, club donde tuvo su primera etapa en 2014 y 2015.

Ante todos los pronósticos, Costa dejó Colo Colo de Chile. En el 'Cacique' pugnaban por su continuidad, pero el jugador de 32 años decidió cerrar su etapa por esas tierras para volver a su primer club en el fútbol peruano.

Costa, que besó el escudo de Alianza en su video de presentación, sobresale por su rapidez por los extremos, especialmente por la banda derecha, sector en el cual en muchas ocasiones era incontrolable cuando defendía la camiseta de Colo Colo. Con este club ganó el título nacional en 2022, la Copa Chile y la Supercopa.

En Chile anotó 25 goles. Los 10 últimos en este año.

Bryan Reyna busca ganarse un sitio

Tras un gran año en Cantolao, Bryan Reyna logró ser uno de los futbolistas con mejor rendimiento en la Liga 1 Betsson. Y por tal motivo no sorprendió que el campeón Alianza Lima cierre su incorporación para la próxima temporada.

El nacido hace 24 años en Lima se desempeña como extremo por ambas bandas. Reyna se caracteriza por su gran habilidad con el balón y por su rapidez. Su buena campaña con el 'Delfín' también fue crucial para que Juan Reynoso lo convoque a la Selección Peruana. En su debut con la bicolor anotó un golazo en el amistoso ante El Salvador.

"La experiencia en España fue algo que me ha ayudado como jugador. Me fui de muy joven y sé lo difícil que es jugar allá, pero volví aquí y las cosas me están saliendo bien. Quiero de nuevo ir a jugar al extranjero”, señaló Reyna en las últimas semanas, recordando su paso por el Mallorca de España.

Su cotización, según Transfermarkt, subió de 300 a 750 mil euros tras jugar con la Selección Peruana.

Así fue el gol de Bryan Reyna ante El Salvador | Fuente: beIN Sports | Fotógrafo: Selección Peruana

El ataque de Alianza Lima:

- Hernán Barcos (Delantero)

- Aldair Rodríguez (Delantero)

- Gabriel Costa (Extremo)

- Pablo Sabbag (Delantero)

- Franco Zanelatto (Delantero)

- Cristian Benavente (Extremo)

- Bryan Reyna (Extremo)

- Óscar Pinto (Extremo)

- Juan Pablo Goicoecha (Delantero)