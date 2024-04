Sebastián Rodríguez previo al partido ante Sport Boys: "No tenemos margen de error"

Alianza Lima volverá jugar de local en el Torneo Apertura 2024 cuando reciba este jueves a Sport Boys. El cuadro blanquiazul, que llega a este duelo tras vencer a Atlético Grau, está obligado a sumar una victoria para mantener sus chances de ganar el primer campeonato del año en el fútbol peruano.

El uruguayo Sebastián Rodríguez se pronunció previo al choque ante los rosados que se desarrollará en el Estadio Nacional. Destacó que no tiene problemas en ser ubicado como volante central.

"Me siento cómodo en cualquier parte de la mitad de la cancha. Siempre he jugado más suelto, pero ahora me está tocando cumplir la función de volante central y es lo que el equipo necesita, lo que pide el DT y yo estoy dispuesto a ayudar al equipo en donde toque", señaló en conferencia de prensa.

El exjugador de Peñarol agregó que: "siempre se pueden caer. Todos tropezamos a lo largo del año, pero para eso (aprovechar la situación) tenemos que seguir ganando para poder aprovechar la oportunidad. No tenemos margen de error en este torneo y para eso estamos trabajando".

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Con Sebastián Rod´riguez en el mediocampo, Alianza Lima será local contra Sport Boys el jueves 18 de abril a partir de las 8 de la noche (hora peruana), corerspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. RPP.pe te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1?

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

