Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023 y, previo a este encuentro, el último viernes el club blanquiazul emitió una solicitud a la Comisión Disciplinaria para la suspensión del partido debido a falta de garantías.

Según pudo conocer RPP Noticias, este documento fue declarado improcedente por la Comisión Disciplinaria debido a que carece de fundamentación, según lo expresado en la resolución oficial de dicha entidad.

Por tanto, el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima deberá jugarse este domingo 5 de febrero a partir de las 10:00 am tal como lo indica la programación de la Liga 1 Betsson 2023. Sin embargo, cabe recordar que el club victoriano se ratificó en su postura de no presentarse a jugar ningún partido de esta temporada hasta que la Federación Peruana de Fútbol no retira la medida cautelar respecto a los derechos de televisión.

¿Qué pasa si Alianza Lima no se presenta a jugar?

Según las bases del torneo, en caso de que Alianza Lima no se presente a jugar ante Sporting Cristal este domingo, el equipo victoriano perderá por walkover y con un resultado de 3-0 en contra. Cabe recordar que esto ya ha ocurrido en el encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo en el que el cuadro cusqueño no se presentó, y también entre Atlético Grau y FBC Melgar en el que los arequipeños tampoco participaron del encuentro.

Liga 1 Betsson 2023

Programación fecha 4 - Torneo Apertura

Viernes 10 de febrero

7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 11 de febrero

1:00 p.m. A. Cantolao vs. Club UCV – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – Unión de Tarma

7:00 p.m. D. Binacional vs. Atlético Grau – Por confirmar

Domingo 12 de febrero

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. Club UTC - Campeones del 36

1:30 p.m. U. Comercio vs. Universitario - Municipal Carlos Vidaurre

3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal - Mansiche

4:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – Alejandro Villanueva

Lunes 13 de febrero

7:00 p.m. FBC Melgar vs. D. Municipal – Monumental UNSA