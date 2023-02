Universitario juega ante Cantolao por la fecha 3 de Liga 1. | Fuente: @Universitario

La Liga 1 2023 empezó, pero la pelota no rodó en el campo de juego. El partido agendado entre Cusco FC y Sport Huancayo no se jugó este viernes porque no hubo presencia del cuadro imperial, en medio de la controversia por los derechos televisivos.

Para este fin de semana del Apertura 2023 de Liga 1 Betsson, por ejemplo, está programado el Universitario ante Academia Cantolao. Los cremas tienen contrato con el Consorcio Fútbol Perú hasta 2025, pero desde la Federación Peruana de Fútbol -que tiene los derechos audiovisuales- han remarcado que los de Ate puede ser transmitidos por Gol Perú. Vía comunicado, ratifican su posición.

"La FPF informa que con fecha 11 de enero de 2023, remitió una comunicación oficial al Consorcio Fútbol Perú (CFP) dando su autorización para la transmisión solo de los partidos de local de los clubes con lo que tiene contratos vigentes reconocidos (Universitario, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal)", indican desde la Liga 1.

Comunicado de la FPF por transmisión en el Consorcio Fútbol Perú. | Fuente: FPF

Posteriormente, indica que enviaron un nuevo documento en donde dan cuenta que no hay problemas para la transmisión vía TV de los elencos en mención.

"En reiteración a ello, el 2 de febrero de 2023 envió una carta notarial al CFP autorizando que pueda transmitir los partidos programados de esta semana: Universitario vs. Academia Cantolao; Sport Boys vs. Unión Comercio; Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci, así como de las siguientes fechas", añaden.

Por ejemplo, en Universitario manifiestan que estarán presentes en el Monumental para lo que será el partido ante Cantolao, por la tercera jornada del Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson.

"No podemos ir contra la FIFA, representada por la FPF, donde hay reglamentos. Un Walkover nadie te lo devuelve, los tres puntos nadie te los devuelve", declaró al administrador Jean Ferrari.

Programación de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 3 de febrero

3:30 pm. Cusco FC 0-3 (en Walkover) Sport Huancayo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

1:00 pm. Atlético Grau vs FBC Melgar - Estadio Municipal de Bernal

3:30 pm. UTC vs Cienciano - Estadio Héroes de San Ramón

3:30 pm. Universitario vs Academia Cantolao - Estadio Monumental

7:00 pm. Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

10:00 am. Sporting Cristal vs Alianza - Estadio Alberto Gallardo

Lunes 6 de febrero

1:00 p.m. Sport Boys vs Unión Comercio - Alberto Gallardo



3:30 p.m. César Vallejo vs Alianza Atlético - Estadio Mansiche

Martes 7 de febrero

1:00 p.m. Municipal vs. Carlos A. Mannucci

Descansa: ADT

