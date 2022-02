Liga 1 anunció fecha y hora del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal | Fuente: Liga 1

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga 1 Betsson 2022 y, por su parte, el campeonato ya dio a conocer los fixtures correspondientes a las fechas 3, 4 y 5 a disputarse a partir del sábado 19 de febrero.

La fecha 3 iniciará el sábado 19 de febrero con los encuentros entre Carlos Stein vs. Universitario de Deportes, Deportivo Municipal vs. Binacional, Club UTC vs. Atlético Grau y Sport Huancayo ante FBC Melgar.

El domingo 20 de febrero la jornada continuará con Academia Cantolao vs. Alianza Atlético, César Vallejo vs. Ayacucho FC, Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci y Cienciano vs. ADT de Tarma. Finalmente, el domingo 21 de febrero jugarán San Martín ante Sport Boys.

La fecha 4 iniciará el siguiente viernes 25 de febrero con los encuentros entre Sporting Cristal vs. UTC y Binacional vs. Cienciano. El sábado 26 de febrero se medirán Carlos A. Mannucci ante Sport Huancayo, Atlético Grau vs. Cantolao y Ayacucho FC vs. San Martín.

El cierre de esta fecha será el domingo 27 de febrero con los duelos entre Sport Boys ante Carlos Stein, Alianza Atlético ante Alianza Lima, ADT de Tarma vs. Deportivo Municipal y Universitario de Deportes ante César Vallejo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal:

El primer clásico moderno del torneo se jugará en la fecha 5 del campeonato. Esta inicia el viernes 4 de marzo con el encuentro entre Club UTC vs. FBC Melgar. El sábado 5 de marzo jugarán San Martín ante Atlético Grau, Cienciano vs. Ayacucho FC y Deportivo Municipal ante Universitario de Deportes.

Sin duda el encuentro más atractivo se jugará el domingo 6 de marzo. Ese día están pactados los duelos entre Cantolao vs. Carlos A. Mannucci, César Vallejo vs. Sport Boys, Carlos Stein vs. Alianza Atlético y Alianza Lima vs. Sporting Cristal a jugarse a las 3:30 pm en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, la jornada correspondiente a esta fecha 5 cerrará el lunes 7 de marzo con el partido entre Binacional vs. ADT de Tarma.