Steven Rivadeneyra llegó a Alianza Lima tras defender la camiseta de Deportivo Municipal.

Steven Rivadeneyra llenó de elogios a su nuevo entrenador. El arquero de Alianza Lima comentó como viene sobrellevando el aislamiento social obligatorio, además de destacar la capacidad como director técnico de Mario Salas.

“Veo a un comando técnico que quiere hacer las cosas bien, que su idea de juego se entienda. Con esa idea me quedo yo, ahora que venga Mario a Lima se verá reflejado aún más. Me encantó el Cristal que tuvo Salas, era un equipo letal. Presionaba en todos los lados de la cancha y eso es bueno. Creo que eso impondrá en Alianza”, manifestó Rivadeneyra en Ovación.

"Estamos esperando que nos digan cuando vamos a entrenar, la gente también necesita entretenimiento y ver fútbol como una manera de distracción", agregó.

El guardameta nacional también agradeció el cariño recibido hasta ahora por parte de la hinchada blanquiazul.

“Siento mucho cariño por la gente de Alianza, no he tenido muchos partidos, pero sí en el momento que me tocó actuar sentí demasiado aliento y estoy agradecido con ello. Seguramente, con el pasar de las fechas, sentiré más el cariño", finalizó.

Rivadeneyra llegó esta temporada a Alianza Lima tras defender la camiseta de Deportivo Municipal. Su vinculo con la escuadra íntima es hasta diciembre del 2021.