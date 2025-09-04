Guillermo Salas le respondió a Jefferson Farfán tras polémica con Wilmer Aguirre: "Confundió la amistad con el tema profesional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dijo su verdad. Guillermo Salas, extécnico de Alianza Lima, le respondió a Jefferson Farfán por la polémica que hubo tras la salida de Wilmer Aguirre de la institución.

En conversación con L1 Max, el popular Chicho aseguró que la Foquita confundió la amistad con lo profesional tras la no continuidad del Zorrito.

"Pasó que él se retiraba del fútbol y él quería que el Zorro (Wilmer Aguirre) continuara en el club. Y yo como entrenador... ya es diferente tener a Jefferson amigo y yo ya en otra función de Guillermo Salas de entrenador y Farfán casi un jugador retirado", dijo en un inicio.

"Entonces, a veces la gente se confunde, y yo creo que Jefferson confundió la amistad con el tema profesional. Yo tenía que tomar decisiones, estaba en una institución grande como Alianza Lima, tenía que tomar las mejores decisiones para la institución, no para Chicho. Y eso fue lo que hice. A algunos les gusta, a otros no, y se armó todo lo que se armó después", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Por qué no continuó Wilmer Aguirre en Alianza Lima?

Luego, Chicho explicó que no podía prometerle nada a nadie porque no sabía si iba a quedarse en Alianza Lima. Además, indicó que Aguirre sufría constantes lesiones y que Hernán Barcos era el goleado del equipo.

"Cómo voy a prometer algo yo si el que no estaba seguro era la cabeza, que era yo. Y las cosas estaban claras en la institución: si yo no campeonaba, no me quedaba. Cómo le voy a prometer a alguien algo si todavía yo no estoy seguro", dijo al inicio.

"El Zorro, en ese tiempo, no tenía mucha oportunidad. Jugaba Hernán (Barcos), era el goleador. Jugaban los extremos. El Zorro se estaba lesionando mucho. Entonces, son decisiones que uno, como técnico, tiene que tomar. Y nos salió bien (...) Me quedo muy tranquilo y contento con lo logrado en 11 meses: un Clausura, un Torneo Nacional y un Apertura", finalizó.