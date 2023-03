Alianza Lima sumó 15 puntos en el Torneo Apertura. | Fuente: Alianza Lima

Luego del triunfo ante Atlético Grau en Piura, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, denunció que el bus del cuadro blanquiazul fue atacado en la salida del estadio de Bernal.

A través de su cuenta de Twitter, Ordóñez indicó que un jugador resultó con heridas. Con ello, responsabilizó a Atlético Grau.

"Salida del estadio, a solo 30 metros, fuimos agredidos con pedradas. Vidrios dentro del bus. Jugador con corte. Ley 30037 responsabiliza al club local. Se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes", señaló el delegado de Alianza.

"FPF no entiende que estos estadios violan reglamentos, seguridad", agregó.

Alianza Lima en la tabla

Alianza Lima sumó 15 puntos y se ubica entre los primeros lugares del Apertura. Ha sumado su quinta victoria en el campeonato tras disputar siete partidos.

En la primera jornada perdió por walkover ante Sporting Cristal y luego perdió de visitante ante Sport Huancayo.

Alianza Lima ganó en Piura

Alianza Lima regresó a la ruta del triunfo en una difícil plaza y volvió a los primeros lugares del Torneo Apertura. Si la derrota ante Sport Huancayo golpeó duro sus aspiraciones, este domingo el actual bicampeón nacional logró remontar el marcador para ganar por 2-1 a Atlético Grau, en el calor del norte del país.

Todo empezó cuesta arriba para Alianza, ya que Oslimg Mora completó la 'ley del ex' al anotar en la portería de Ángelo Campos en el minuto 14, pero todo no quedó ahí dado que Christian Cueva salió del campo en el minuto 20 tras sufrir un golpe en la rodilla en una disputa del balón con Jeremy Rostaing. No se descartaba una nueva derrota de los blanquiazul, que supo salir a flote en uno de los peores contextos, ya que minutos después también sufrió una baja por la lesión Yordi Vílchez.

Gabriel Costa anotó de penal y en la complementaria selló el triunfo Franco Zanelatto con un golazo.





