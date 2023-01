La Liga1 2023 tiene previsto arrancar este fin de semana.

Ocho clubes decidieron no ser parte de la Liga1 Betsson 2022: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, FBC Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal son las instituciones que realizaron una conferencia de prensa para manifestar que no participarán del torneo peruano hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol.

"Hemos decidido no participar del torneo hasta que se levante la medida cautelar", manifestó inicialmente Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, quien fue el encargado de dar a conocer la postura de los clubes mencionados, la misma que fue ratificada por los otros presentes.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Salazar, lamentó que los aficionados se vean afectados por la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF): "Considero que uno de los grandes afectados es el hincha. Esto atenta claramente contra esa posibilidad de alentar a su equipo (...) "Vemos poco viable la realización del torneo sin la participaciones de los ocho clubes".

Por otro lado, el representante legal de Universitario de Deportes se refirió al comunicado hecho por la FPF, en el que se menciona que "mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitrio de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Centro Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga1 a través de la señal de GOLPERÚ". "Las medidas cautelares no son interpelables por las partes. Esta suspende los contratos y no hace ninguna distinción entre quién puede jugar. No hay nada que interpretar", mencionó Adrián Gilabert.

Postura de la FPF

Pese a la conferencia de prensa realizada hoy en un hotel de San Isidro, RPP Noticias conoció que la Federación Peruana de Fútbol, ente organizador del campeonato peruano, mantiene firme la decisión de que la Liga1 Betsson 2023 arranque el sábado 21 de enero.

De esta forma, el torneo local iniciará el fin de semana, más allá de que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, FBC Melgar, Cienciano, BInacional, Cusco FC y Deportivo Municipal han optado por no participar del mismo hasta que se levante la medida cautelar que prohibe al consorcio transmitir los partidos en los que no sean locales la 'U', Mannucci, Boys y Municipal.

Según la postura de la FPF, lo que sucedería con los clubes que no se presenten en sus respectivos partidos es que perderían por walk over.



Comunicado de la FPF

Postura de directivos de clubes

Nosotros velamos x los intereses de la U:

1. Peleamos x un mejor contrato x derechos Tv el cual nos puede apalancar para pago de deuda total.

2. Ya en el fuero civil quien decide es un juez y no un comunicado.

3. La FPF debe retirar la MC.

4. Sin TV se irán nuestros auspiciadores — Jean Ferrari (@jferrari5) January 16, 2023

Hago enfasis en el punto 2 de lo explicado, una medida cautelar no lo decide la FPF, la medida cautelar no hace distinción y quien la ordena es un juez, un comunicado no resuelve nada.

Esperamos levanten la medida cautelar. — Jean Ferrari (@jferrari5) January 16, 2023