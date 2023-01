Fernando Salazar Barbagelata reemplazo de Miguel Pons como nuevo administrador de Alianza. | Fuente: Twitter @alianzahistory

Alianza Lima, Universitario, Binacional, Cienciano, Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Melgar, son los ocho clubes que se niegan a iniciar al campeonato por derechos de TV. En conferencia de prensa se señaló que recién participarán del la Liga 1 Betsson hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar.

En esa línea, el representante de Alianza Lima, Fernando Salazar, aseguró que se tomó esta decisión por el futuro del bicampeón nacional en los próximos años.

"Nosotros estamos velando por el futuro del club. Nosotros no solo pensamos en un partido, sino en el futuro de la institución. El responsable de todo esto es la Federación Peruana de Fútbol (FPF)", señaló el representante de Alianza, que renovó contrato por tres años con el Consorcio del fútbol peruano.

"Considero que uno de los grandes afectados es el hincha. Esto atenta claramente contra esa posibilidad de alentar a su equipo", agregó.

Recordemos que la primera jornada del Torneo Apertura se jugará desde el 21 de enero.

¿Alianza corre peligro de jugar la Libertadores?

“Nosotros somos responsables con nuestras instituciones. El hecho que no participemos en el torneo, no significa que no participaremos en la Copa Libertadores. En caso no estemos en el campeonato, tenemos otras salidas para darle continuidad al desempeño deportivo de la institución”, expresó Salazar sobre la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023.

Alianza Lima es Perú 2 en la Copa Libertadores. El sorteo de la fase de grupos del certamen será el 22 de marzo.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Nosotros velamos x los intereses de la U:

1. Peleamos x un mejor contrato x derechos Tv el cual nos puede apalancar para pago de deuda total.

2. Ya en el fuero civil quien decide es un juez y no un comunicado.

3. La FPF debe retirar la MC.

4. Sin TV se irán nuestros auspiciadores — Jean Ferrari (@jferrari5) January 16, 2023

¿Qué dice la medida cautelar?

"Se ordena SUSPENDER los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión del presente proceso. En consecuencia, se ORDENA a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso".

"Para los efectos de ejecutar la presente medida cautelar, notifíquese y/o OFICIESE con la presente resolución a los codemandados MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.; GOL TV LATINAMERICA S.A.C., y CONSORCIO FÚTBOL PERÚ en los domicilios señalados en la solicitud cautelar".

Primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1:





NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.