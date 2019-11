Pablo Bengoechea se encuentra durante su segunda etapa como entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Prensa Universitario/Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea mencionó en su última conferencia de prensa que Universitario de Deportes no habría llegado a esta etapa del Torneo Clausura peleando por el título de no ser por los errores arbitrales. Esto último no le gustó nada a Aldo Corzo ni José Carvallo, quien le respondieron a mitad de semana señalando que están desmereciendo su rendimiento.

Ante lo dicho por ambos futbolistas de Universitario de Deportes, a Pablo Bengoechea le preguntaron sobre el tema en su conferencia más reciente. Al respecto, el estratega de Alianza Lima dejó en claro que en ningún momento analizó el rendimiento del cuadro crema y solo habló sobre los fallos de parte de los jueces.

"Interpretaron mal lo que dije, que cada uno declare como quiere. Yo no analicé el rendimiento de los jugadores, sino a los fallos arbitrales. No dije nunca si un equipo jugó bien o regular, tal vez le hicieron la pregunta a ellos mal. El fútbol se ve dentro de la cancha y, como no juego más, no puedo hacer nada", dijo.

Por otro lado, Pablo Bengoechea aplaudió la decisión de poner dos árbitros en su duelo frente a Unión Comercio en Moyobamba. Para el entrenador de Alianza Lima, todo lo que sea de ayuda para los árbitros es positivo.

"Me parece bárbaro. De esa manera, hay más opciones para que ellos puedan tener una buena actuación y eso sería mucho mejor para nosotros. Lo que deseamos es que los árbitros tengan mejores desempeños y está al alcance de nosotros", sentenció.