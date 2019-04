Víctor Reyes tuvo su primera experiencia como director técnico en Real Garcilaso el año pasado. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @RosmelPalomino7

De momento, Víctor Reyes piensa solo en el día a día como estratega de Alianza Lima. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el reemplazante de Miguel Ángel Russo en el cargo de entrenador de la entidad victoriana se refirió a su plazos como entrenador interino del club y las ganas que tiene de aprovechar estas chances.

"No hay fecha determinada para mi interinato como entrenador y lo asumo como tal. Fecha a fecha va a ser una final, pienso transmitírselo a los jugadores de la misma manera. Desde que estoy en el fútbol, siempre estuve esperando este momento. Las personas que me conocen saben de mi preparación y mis objetivos están bien claros. Tengo que aprovechar todas las chances que me da el fútbol y la vida, no sé cuando podré volver a tener una oportunidad así", dijo.

Además, Víctor Reyes dio a conocer que lo que más trabajó durante los últimos días fue el tema anímico, ya que los futbolistas de Alianza Lima estaban faltos de confianza por los malos resultados obtenidos.

"Fueron días difíciles los que pasamos tras el partido contra Inter, el camerín estuvo muy golpeado por los últimos resultados. Asumo con mucha responsabilidad este momento, debíamos recuperarlos anímicamente porque teníamos un partido importante a 3 días. Tuvimos que trabajar en la parte emocional, había que hacerles creer que son buenos futbolistas", sentenció Víctor Reyes.