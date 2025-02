'Pipo' Gorosito atribuyó la derrota de Alianza Lima ante Alianza Atlético al "cansancio" y a la "seguidilla de partidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima cayó 3-1 ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Tras el encuentro, Néstor Gorosito enfatizó que el equipo jugó dos tiempos completamente distintos.

En conferencia de prensa, el argentino indicó que es importante liquidar a los rivales y no darles vida. Además, atribuyó al cansancio y a la seguidilla de partidos la derrota en Trujillo.

"Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que tenía acá para ganar y seguir en el camino del triunfo que veníamos trayendo. Tenemos que mejorar, principalmente, en que cuando tenemos un equipo para liquidar, hay que liquidarlo y no darle vida", indicó en un inicio.

"Después, lo atribuyo al cansancio y a la acumulación de partidos, más todos los amistosos que venimos jugando cada tres o cuatro días, sabemos que se va a sentir", complementó.

"Nos costó físicamente"

Luego, al ser consultado de cómo vio el cotejo con Alianza Atlético, dijo que pudieron hacer más goles, pero reiteró que el físico les pasó factura en los segundos 45.

"En el primer tiempo tuvimos para hacer más goles, no los hicimos. Después, en el segundo tiempo, ellos encuentran el empate enseguida y, posteriormente, físicamente, nos costó", afirmó.

Por último, dijo no saber si el resultado será perjudicial más adelante, pues no tiene una "bola de cristal". "No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Si yo supiera lo que va a pasar, seguramente mal no me iría", finaliizó.