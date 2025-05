Matías Succar tras su golazo anulado ante Alianza Universidad: "No lo puedo creer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció 2-0 a Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, el marcador pudo ser más amplio.

Y es que al final del cotejo, Matías Succar, quien había ingresado en los últimos minutos, anotó el 3-0 desde fuera del área, el cual fue celebrado por todo el cuadro de La Victoria. Pero, a instancias del VAR, el gol fue anulado por posición adelantada.

Finalizado el partido, el delantero blanquiazul dijo no poder creer que le hayan anulado el gol. De hecho, asegura que -luego de ver las imágenes- no siente haber sacado ventaja en la jugada.

"Han sido muchas emociones en muy pocos minutos. La liberación del gol había sido una enorme alegría para mí por todo lo que me ha costado. Me había salido un lindo gol y la verdad no puedo creer que lo hayan anulado", indicó en un primer instante.

"Vi la imagen, lo conversé con Michael (Espinoza). Yo no siento de dónde saco la ventaja. Además, la cámara no me deja claras las cosas. Mucha impotencia, todo pasa por algo, hay que asimilarlo y hay que seguir para adelante", complementó.

Succar reveló que lloró tras la anulación del gol

Luego, el atacante indicó que conversó con el árbitro y le pidió que le anulara el gol. Además, confesó que lloro en el camerino por el gol no convalidado.

"Le dije (Michael Espinoza) que no me lo podía anular, que me había costado muchísimo. Como te digo, me había salido un golazo. Pero, finalmente lo anuló. Yo siento que sacó ventaja en ningún momento. La cámara no me deja las cosas muy claras", indicó al principio.

"(Lloré) En la cancha de alegría y en el vestuario de impotencia, de frustración. Pero, ya está. El fútbol es así. La vida es así. Me pone un reto, pero a seguir luchando el día a día y apoyando al equipo para tratar de darle mi mejor versión y a la hinchada", finalizó.