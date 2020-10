Alianza Lima en la Liga 1. | Fuente: EFE

Alianza Lima vs. Ayacucho FC se enfrentan este lunes 26 de octubre en el estadio San Marcos. El duelo corresponde a la primera jornada del Grupo B de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar y se jugará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión lo podrás ver por Gol Perú y todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.



Alianza Lima busca volver a la victoria cuando enfrente a Ayacucho FC en su primer partido de la Fase 2. El equipo blanquiazul vive una crisis de resultados tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, tres en la Fase 1 y una ante Nacional en la Copa Libertadores.

El chileno Mario Salas, entrenador de Alianza Lima, confía que su equipo recuperará la senda del triunfo en un choque no podrá contar con el arquero Leao Butrón por lesión.

“Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor, es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego. Empezar a hacer todo distinto al final de la temporada creo que no es aconsejable. No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitir ganar, pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales", explicó en conferencia de prensa.

Ayacucho FC llega a este partido tras golear 3-0 a Carlos en la última fecha del Torneo Apertura y se perfila como un rival de cuidado para el cuadro blanquiazul en el estadio San Marcos.