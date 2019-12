Roberto Mosquera entrenador de Binacional. | Fuente: AFP

El entrenador de Binacional, Roberto Mosquera, confirmó que el choque de ida ante Alianza Lima por la primera final de la Liga 1 Movistar se desarrollará en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

“El presidente me ha entendido y yo le he pedido disculpas. Jugaremos primero en Juliaca como le conviene al equipo, entrenaremos en la tarde”, aseguró Mosquera al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"He hablado una hora con el presidente. Yo no he buscado una ventaja competitiva, sino evaluar nuestro sistema energético. Creo que no era momento de trasladarnos a Lima", agregó.

Mosquera, que amenazó con renunciar en caso Binacional no jugara como local en la primera final, se disculpó con el presidente del club Juan Carlos Aquino. "Quiero expresarle mis disculpas al presidente por salir a hablar en la mañana de un tema interno. Desde que hemos llegado acá, el presidente ha buscado condiciones mejores de trabajo", puntualizó.

De este modo, Binacional recibirá a Alianza Lima el 8 de diciembre. Mientras tanto, el choque de vuelta se desarrollará en Matute el 15 de diciembre.