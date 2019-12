Entrenador de Binacional, Roberto Mosquera. | Fuente: RPP Noticias - Blas Condori

Alianza Lima y Deportivo Binacional jugarán la final de la Liga 1 Movistar. De momento, aún el equipo puneño no decide si jugará de local o visitante en el primer choque del Play Off del campeonato nacional.

RPP Noticias pudo conocer que Roberto Mosquera y sus jugadores acordaron jugar de local en la primera final ante Alianza Lima. Sin embargo, el presidente del club Juan Carlos Aquino tiene una postura diferente y desea jugar primero en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

En caso ambos lados no se ponen de acuerdo, Mosquera pondrá su cargo a disposición. Para el técnico de 63 años no es conveniente salir de Puno, ya que dos días no entrenaron debido a la muerte del jugador Juan Pablo Vergara.

Binacional confirmó que respetará las fechas pactadas (8 y 15 de diciembre) para las finales ante Alianza Lima.