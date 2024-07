Guillermo Salas sobre la actitud de Paolo Guerrero: "Quiero estar con jugadores 100 % comprometidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un momento tenso se vivió en el Alianza Lima vs. César Vallejo cuando Paolo Guerrero se negó a ingresar al campo de juego, pese a la insistencia del DT poeta, Guillermo Salas.

En conferencia de prensa, el entrenador se pronunció sobre la polémica actitud del delantero. Si bien Salas no quiso entrar en detalles sobre lo sucedido, sí dejó en claro que solo quiere contar con jugadores que estén "100 % comprometidos con el club".

"No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema", dijo 'Chicho' Salas.

"Entiendo la molestia de la directiva y compañeros. Prefiero mantener sus explicaciones en reservas. Quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con el club", añadió el entrenador.

Paolo Guerrero solicitó su salida de César Vallejo

Luego del escándalo ocurrido en el Mansiche, RPP pudo conocer que Paolo Guerrero solicitó el último jueves a Richard Acuña, presidente de César Vallejo, su desvinculación del club poeta.

El mandamás del cuadro del norte del país le indicó que iban a tener una reunión el viernes, pero por “agenda” le pidió que la conversación se traslade el día lunes.

Hay que tener en cuenta que Guerrero solicitó que, mientras no se lleve a cabo la reunión, no juegue. A pesar de ello, lo pusieron en lista contra Alianza Lima. Sin embargo, él no iba a disputar el cotejo.

Vallejo cayó en la primera fecha del Clausura

La UCV perdió por primera vez de local en la temporada. Los dirigidos por Guillermo Salas cayeron 3-2 frente a Alianza Lima. El DT declaró sobre la actitud del equipo y aseguró que merecieron un poco más.

"Me quedo tranquilo, pero no contento con el resultado. Merecimos un poquito más. No nos ha gustado perder, pero esto es fútbol y enfrentamos a un equipo grande.", manifestó.