Leandro Fleitas | Fuente: Liga 1

Este sábado Alianza Lima se medirá ante César Vallejo por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson y, por su parte, Leandro Fleitas, defensor del cuadro poeta, dio sus impresiones sobre lo que será este encuentro pactado para el sábado 24 de abril.

"Creo que podemos llegar a dar un poco más, para eso entrenamos día a día, desde el año pasado venimos mostrando bueno juego. El año pasado perdimos puntos por desconcentraciones, pero no hubo rival que nos haya superado, lamentablemente no pudimos pelear el campeonato, este año estamos tratando de corregirlo y estamos cerca al puntero que es Cristal", indicó en diálogo con Radio Ovación.

En tanto a los objetivos de cada equipo, indicó que Alianza Lima tiene la deuda pendiente por su popularidad, pero ellos están buscando la punta junto con Sporting Cristal: "Nosotros el año pasado logramos ganarle con claridad a varios equipos, será un partido diferente ante Alianza, son un equipo grande y la obligación será de ellos, pero nosotros si no queremos alejarnos de Cristal tenemos que ganar".

Sobre su actual condición física, precisó: "Me siento bien, he jugado los partidos completos, en lo personal he tenido un nivel regular, habré tenido pocos partidos malos, a mi edad me sigo entrenando, no me pierdo ningún entrenamiento. No es fácil tener una edad y seguir vigente en primera división".

Por último, fue consultado sobre si le genera preocupación particular que juegue o no Jefferson Farfán por parte de los íntimos: "No estoy pendiente si jugará Farfán, es un jugador más, pero si juega bien por él, no estoy al tanto de otras cosas, solo pienso en lo que pueda hacer Vallejo".

