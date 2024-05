Alianza Lima vs. Cusco FC: fecha, canales y horarios por la última fecha del Torneo Apertura 2024

El último cotejo de los íntimos. Alianza Lima choca contra su par de Cusco FC en lo que será la última fecha, la 17, del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

La contienda de Alianza Lima ante Cusco FC se llevará a cabo el viernes 24 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega. Será la oportunidad para que el equipo que dirige el colombiano Alejandro Restrepo se despida de la mejor manera de la primera parte de la temporada ya que no tiene nada que hacer en la pelea por la punta.

Y es que Alianza no tiene chances de llevarse el Apertura. A solo una jornada del final marcha en el cuarto lugar con 33 puntos, a cuatro unidades del líder Sporting Cristal.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC por la Liga 1?

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del sábado

Pese a ello, en la tienda de La Victoria deben ganar pensnado en lo que será la Tabla Acumulada hacia el final de la presente campaña.

La última vez que visitó a su rival de turno empató a uno. En aquella ocasión, en la temporada 2023, adelantó Felipe Rodríguez por medio de un penal en el primer tiempo, pero luego lo empató Jairo Concha a poco del final en complicidad con el portero Daniel Ferreyra.

Pablo Sabbag ya empieza a entrenar en Alianza Lima luego de una lesión, pero no estaría considerado para lo que será el cotejo contra Cusco FC en la altura.

"Yo soy el más desesperado por volver, quiero estra jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da... Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo", sostuvo el delantero colombiano.

¿Dónde ver el Alianza Lima ante Cusco FC vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Play y Liga 1 Max. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias del partido.

