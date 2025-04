Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: juegan el lunes por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima buscará un buen resultado cuando visite a Deportivo Garcilaso. El cuadro blanquiazul se ubica en el quinto lugar del Torneo Apertura tras sumar cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

El entrenador Néstor Gorosito no podrá ubicar a Carlos Zambrano en el once titular, debido que no aparece en la lista de convocados en el octavo partido del Apertura.

Alianza vs Deportivo Garcilaso: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1?

Alianza llega a esta instancia tras empatar 2-2 ante Sao Paulo en Brasil por la Copa Libertadores. En la última fecha del Apertura empató 1-1 ante Universitario de Deportes.

Por su parte, Deportivo Garcilaso cayó 3-0 ante Sport Huancayo en calidad de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza vs Garcilaso en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025?

El partido está programado para el lunes 14 de abril en el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco. El recinto tiene una capacidad para 42 000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Apertura 2025?

En Perú , el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Apertura 2025?

El partido de Alianza Lima ante Garcilaso será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio por los 897, FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza vs Deportivo Garcilaso: ¿Quién es favorito según las apuestas?