Guía TV, Alianza Lima vs DIM: ver amistoso gratis por Noche Blanquiazul. | Fuente: @ClubALoficial

Alianza Lima vs. DIM EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 26 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en partido correspondiente por la Noche Blanquiazul 2022.

Este cotejo amistoso entre Alianza Lima y su par colombiano del DIM está programado para que empiece a partir de las 7:00 p.m. Lo ves por la pantalla de Gol Perú (14 y 714 de Movistar), mientras que la web de RPP.pe te llevará todo el minuto a minuto, mejores jugadas y goles.

En Alianza, después de las restricciones a causa de la pandemia por la Covid-19, por fin podrán gozar de su anhelada Noche Blanquiazul. Tras permisos del Gobierno, habrá 30% de la capacidad del estadio disponible para el encuentro.

Alianza Lima vs. DIM: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

Dos horas previas antes del partido se dará un show para los asistentes, con la mira puesta en lo que será la presentación del primer equipo.

Las entradas, que ya se encuentran totalmente agotadas, tuvieron precios de S/49 en populares, mientras que en tribuna Oriente se pagó S/109 y S/119. Además, Occidente tuvo costos entre S/159 a S/189, en tanto que el Palco llegó a S/219.

Alianza Lima, vigente campeón de la Liga 1 Betsson, apunta hacia el bicampeonato y luego de algunos triunfos en duelos de la pretemporada el primer amistoso internacional del año será ante el DIM.

Angelo Campos y Christian Ramos no estarán presentes en la Noche Blanquiazul 2022 debido a que están con la Selección Peruana. En tanto Jefferson Farfán sí estará, aunque no jugaría porque no está bien físicamente.

Previo al amistoso, el entrenador Carlos Bustos habló de lo que será el esperado reencuentro con toda la hinchada íntima.

"Será muy lindo, será una fiesta, donde el público podrá estar en Matute, festejaremos lo que fue el 2021 y presentarnos como plantel del 2022", dijo el DT de Alianza Lima.

Por otra parte, se confirmó que los blanquiazules chocarán ante Atlético Grau de Piura en lo que será el marco de la fecha 1 de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Dónde ver el Alianza Lima contra DIM vía TV?

Lo ves por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 de la señal de Movistar. RPP te llevará todo el minuto a minuto.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021?

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.