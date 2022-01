Revisa el precio de entradas de la 'Noche blanquiazul 2022'. | Fuente: Andina

Gestiones hechas. Alianza Lima, vigente campeón de la Liga 1 Betsson, ya tiene rival para la que será la 'Noche blanquiazul 2022': se trata del colombiano Independiente Medellín.

Según pudo conocer RPP Deportes, Alianza Lima se verá las caras contra el Independiente Medellín en partido que fue programado para el miércoles 26 de enero. El partido se dará a partir de las 7:00 p.m., pero dos horas previas empezará un show en el Estadio Alejandro Villanueva.

Las entradas para la 'Noche blanquiazul' de Alianza se podrán conseguir desde este sábado 22 de enero y los Abonados con Opción 1 (que cambiaron su dinero por beneficios al cancelarse el duelo debido a pandemia) van gratis.

Precio de entradas para la 'Noche blanquiazul 2022'

Las populares para este cotejo costarán S/40, mientras que en tribuna Oriente se pagará S/110. Además, Occidente tendrá precios entre S/150 a S/180, mientras que el Palco tendrá un valor de S/210.

Por otra parte y más allá de los preparativos para este evento, Paolo Guerrero volvió a ser consultado por los blanquiazules y resaltó que le gustaría volver a La Victoria.

"Por ejemplo, se habló mucho de Alianza Lima en estos días. A mí me encantaría regresar, pero nadie se ha comunicado conmigo. Me preguntaron de un acercamiento, aunque no he tenido ninguno. Nadie se acercó a hablar", sostuvo.

Recalcó no tener hasta la fecha negociaciones ni diálogo formal con los victorianos, aunque no le cerró la puerta al último campeón de la Liga 1.

“Por qué no voy a evaluar. Yo siempre analizo propuestas, más aún al equipo de mis amores que es Alianza Lima, pero no puedo definir nada mientras no pueda jugar. Qué voy a hablar, ¿voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia?", añadió.

