Este miércoles, FBC Melgar se mide ante Alianza Lima en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la final de ida de la Liga 1 Betsson 2022 y, por su parte, Michael Espinoza, juez principal del encuentro, se refirió a su designación en este importante partido.

"Todo bien, con todo el equipo arbitral. Yo vine porque me han designado. La Conar me designa y yo tengo que venir. Somos ocho árbitros FIFA y todos estamos preparados para dirigir este partido, me tocó a mí. Espero un buen espectáculo un encuentro bien jugado y a tratar de que sea un partido fluído y que los jugadores colaboren también", indicó Espinoza en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, en la previa del encuentro se dio una polémica sobre la designación de Michael Espinoza ya que había arbitrado también el encuentro entre Alianza Lima y ADT por la última fecha del Torneo Clausura y, según las reglas del torneo, un árbitro no puede dirigir al mismo equipo si no ha transcurrido al menos una fecha previa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Melgar vs. Alianza Lima?

Alianza Lima vs. Melgar chocarán en duelo vibrante el miércoles 9 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. La final de vuelta está programada para este sábado 12 de noviembre a partir de las 8:00 pm en el estadio ALejandro Villanueva de La Victoria.