Melgar vs. Alianza Lima: ¿cuándo y en qué canal ver la final ida de Liga 1? | Fuente: Liga 1

El título comienza a definirse en Arequipa. Tras obtener su pase a la final de la Liga 1 Betsson, al superar por un global de 4-0 a Sporting Cristal, FBC Melgar recibirá a Alianza Lima en el Monumental de la UNSA donde se agotaron la totalidad de entradas.

Ganador del Apertura y ahora con Pablo Lavallén en el banquillo, el elenco rojinegro se presentará después de un gran rendimiento en los duelos de ida y vuelta en semifinales. Luis Iberico fue el gran protagonista convirtiendo tres tantos. Asimismo, vale resaltar la experiencia acumulada del plantel en cotejos eliminatorios durante todo el año, principalmente en Copa Sudamericana.

Al frente está Alianza Lima, que se llevó el Clausura a partir del impacto de Guillermo Salas como entrenador. ‘Chicho’ dirigió 9 partidos y logró el triunfo en ocho ocasiones. En ese paso consiguió sus primeras victorias de la temporada en ciudades de altura, derrotando a Ayacucho FC y Cienciano.

Mientras Melgar no presenta bajas, Alianza no podrá contar con el colombiano Arley Rodríguez por suspensión. En tanto, el ‘Pirata’ Hernán Barcos ya se recuperó, aunque su lugar en el once inicial todavía no es confirmado.

Melgar vs. Alianza Lima: horarios de la final en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

Melgar venció a Sporting Cristal por un global de 4-0 en las semifinales | Fuente: Liga 1

¿Cuándo y a qué hora juegan Melgar vs. Alianza Lima?

Alianza Lima vs. Melgar chocarán en duelo vibrante el miércoles 9 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Melgar vs. Alianza Lima?

La primera final del fútbol peruano será transmitido a todo el territorio nacional a través de los 89.7 FM y 730 AM de RPP Noticias. Por la televisión EN DIRECTO el compromiso se verá en la señal de GOLPERÚ (Movistar 14 y 714). En el extranjero, el partido se puede ver a través de GOL TV y vía streaming en STAR+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Melgar vs. Alianza Lima: ¿dónde ver por TV la final ida de Liga 1?

Perú: GOLPERÚ (Movistar 14 y 714)

Uruguay: GOLTV y STAR+

Chile: GOLTV y STAR+

Argentina: GOLTV y STAR+

Ecuador: GOLTV y STAR+

México: GOLTV y STAR+

Estados Unidos: STAR+

España: STAR+





NUESTROS PODCASTS

¿A qué hora del día es más beneficioso hacer ejercicio?

Realizar actividad moderada a vigorosa (MVPA) por la tarde o por la noche puede mejorar el control de la glucosa en sangre en mayor medida que hacer ejercicio de manera uniforme durante todo el día, sugiere una nueva investigación.