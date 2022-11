¿Qué oncena podría poner Pablo Lavallén ante Alianza? Alan Diez, conductor de Fútbol como Cancha, consideró que el técnico de FBC Melgar no hará cambios respecto a la oncena titular que usó en la final de ida en Arequipa. No obstante, no desechó la posibilidad de que Kenji Cabrera salga como titular para darle "una inyección de aire" al plantel. Asimismo, indicó que Melgar podría jugar contra Alianza Lima de la misma forma que lo hizo frente a Sporting Cristal en Lima: "aguantando, intentando. Cuando la tiene (la pelota), ver el arco rival; cuando no, agruparse atrás".