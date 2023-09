Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: partidazo en Matute por la fecha 16 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: se enfrentan este jueves 28 de septiembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de Liga 1 Max. También podrás seguir la transmisión por radio a través de RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima está atravesando un momento bueno en el Torneo Clausura. Cuarto con 29 unidades, de ganar el encuentro pasaría al primer lugar en solitario, a la espera del encuentro de Sporting Cristal.

“Estamos buscando el tricampeonato y para eso tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar a ver qué pasa”, indicó Jairo Concha tras la victoria sobre Carlos Mannucci.

"Hoy era importante ganar, primero por la tabla acumulada y en la medida que nosotros nos mantengamos en esa posición, el Clausura sigue estando a tiro porque está muy ajustada la finalización de campeonato y estoy convencido de que esto se define en la última fecha. Desde el punto de vista emocional estamos muy bien", afirmó, por otro lado, Maurcio Larriera.

¿Cómo llega Melgar?

El cuadro de Mariano Soso es líder en solitario del Torneo Clausura con 31 unidades. De ganar el encuentro, estaría la diferencia con el cuadro íntimo y seguiría siendo inalcanzable para Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

"El grupo está contento. No es una final, es un partido de torneo, todos los partidos son importante. Nos encontramos como queremos, los últimos 4 partidos ganamos y estamos con esta posibilidad de jugar ante Alianza, y si fuese otro el rival sería lo mismo. No es especial, porque no es una final, si este año nos toca jugar una final, será un partido importante", aseguró Horacio Orzán.

Alianza Lima vs. Melgar: horarios en el mundo

El encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar, por la Liga1 Betsson 2023, se disputará a las 8:30 p. m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 8:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

Bolivia: 9:30 p. m.

Venezuela: 9:30 p. m.

Argentina: 10:30 p. m.



Chile: 10:30 p. m.

Uruguay: 10:30 p. m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York): 9:30 p. m.

España: 3:30 a. m. (viernes)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Melgar por Liga1 Betsson 2023?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar será transmitido EN VIVO por la señal de Liga1 Max (DirecTV, Claro TV, Best Cable, Liga1 Play, Fanatiz) y RPP Noticias. ambién podrás seguir la transmisión por radio a través de RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.