Alianza Lima terminó en el segundo lugar del acumulado, mientras Melgar fue tercero. | Fuente: Liga 1

Con goles de Bernado Cuesta, y Luis Iberico y tras buen juego, Melgar nuevamente superó a Sporting Cristal. Así el 'Dominó' jugará la gran final de la Liga 1 Betsson 2022 con Alianza Lima, que consiguió su clasificación a esta instancia al ganar el Torneo Clausura.

RPP Deportes pudo confirmar que Michael Espinoza será el árbitro que impartirá justicia en la final de ida que se desarrollará el miércoles 9 de noviembre.

Recordemos que Espinoza será el cuarto árbitro en el compromiso amistosos que la Selección Peruana sostendra ante su similar de Paraguay el 16 de noviembre, en Lima.

Los partidos de la final de la Liga 1 Betsson

Ambos encuentros se jugarán el miércoles 9 de noviembre (ida) y el sábado 12 de noviembre (vuelta). En caso de igualdad al finalizar la llave, el criterio es el mismo: diferencia de goles y, de persistir la equidad, ronda de penales.

FBC Melgar vs. Alianza Lima (ida)



Fecha: miércoles 9 de noviembre

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Monumental UNSA

Alianza Lima vs. FBC Melgar (vuelta)



Fecha: sábado 12 de noviembre

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

















Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Michael Espinoza es árbitro FIFA. | Fuente: AFP

El DT Pablo Lavallén de Melgar

"Agradezco a los jugadores que han hecho un excelente partido una vez más y se debe a que es el partido 52 de la temporada. Un equipo que empezó a trabajar el 8 de diciembre el año pasado y va a terminar de competir hasta el último partido. Es lógico que por momentos haya cierto bajón por cansancio, por estrés porque la cabeza de los chicos está quemada", indicó Pablo Lavallén en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador agregó: "Hoy y el miércoles demostraron que están a la altura, que cuando nos toca no ganar no somos los peores y cuando nos tocan hacer partidos como el que nos tocó hacer hoy, tampoco somos imbatibles. A veces sale, a veces no sale. Lo que sí doy fe es que uno ve el esfuerzo que le ponen".