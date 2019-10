San Martín y Alianza Lima se enfrentan en la fecha 11 del Torneo Clausura. | Fuente: RPP

Alianza Lima vs. San Martín disputarán el encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se podrá ver a través de GOLPerú, escuchar en radio por el 89.7 FM de RPP Noticias y también podrás seguir todas las incidencias por la web de RPP.pe.

El club blanquiazul llega tras vencer 3-2 a Pirata FC en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute'. Alianza inició ganando con goles de Adrián 'Rocky' Balboa al minuto 13 y Federico Rodrígueza los 48 minutos. Sin embargo, Jimmy Valoyes puso el descuento al minuo 60 y Mario Ramírez el empate a los 72. Felipe Rodríguez fue el encargado de asegurar la victoria al ejecutar un penal a los 76 minutos.

Por su parte, los 'Santos' llegan de empatar sin goles con Sport Huancayo. El encuentro que se jugó en el Estadio Huancayo solo vio la repartición de puntos entre ambos clubes.

Alianza Lima visitará a San Martín en la jornada 11 del Torneo Clausura. El club de La Victoria no contará con Dylan Caro, Aldair Fuentes ni Kevin Quevedo por estar convocados para el encuentro de la Selección Peruana Sub 23. Asimismo, los 'Santos' no tendrán a Pedro Ynamine, José Luján o Jordan Guivin en sus filas.

Alianza Lima vs. San Martín: alineaciones probables

Alianza Lima: Leao Butrón; Héctor Salazar, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Anthony Rosell; Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, Joazhiño Arroé, Felipe Rodríguez; Federico Rodríguez, Adrián Balboa.

San Martín: Diego Penny; Saúl Salas, Jefferson Portales, Marcos Delgado, José Bolivar; Oslimg Mora, John Vega, Sunday Afolabi, Yamir Oliva, Jairo Concha; Renato Espinoza.

Estadio: Alberto Gallardo.