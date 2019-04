Así apareció el gato en el partido de Alianza Lima y San Martín en Matute. | Fuente: Gol Perú

Alianza Lima y San Martín no dieron luces del mejor fútbol este domingo, en el partido por la fecha 11 del Torneo Apertura. El primer tiempo se desarrolló sin goles y el partido se avizoraba más para un empate. Hasta que el gol llegó al segundo tiempo; sin embargo, el tanto de Joazhiño Arroé no se robó el show, si no un felino.



Al minuto 32 del segundo tiempo, un gato ingresa a la cancha de Matute y se roba la atención del público y los jugadores. El juego se tuvo que detener hasta que uno de los jugadores de San Martín lo atrapó hasta sacarlo del campo, para continuar con el duelo.



Alianza Lima consiguió su primera victoria, luego de 10 encuentros sin ganar entre el torneo local y los partidos de la Copa Libertadores. Víctor Reyes asumió interinamente el comando técnico en reemplazo de Miguel Ángel Russo, quien dejó de ser el técnico blanquiazul el viernes último.

Con esta victoria, los ‘íntimos’ ascienden a la octava posición con 15 puntos. El próximo partido de Alianza Lima es ante Carlos A. Manucci el viernes 3 de mayo a las 8 de la noche. En la casa blanquiazul aún se vocea el regreso del técnico Pablo Beingochea.