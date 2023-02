Alianza Lima debe enfrentar a Sport Boys por la fecha 4 de la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo:

Sin norte fijo. Este miércoles se realizó una nueva reunión en la Videna entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF), contando con la participación del titular de la entidad Agustín Lozano, y los seis clubes opositores en el tema de derechos de televisión, donde aparecen Alianza Lima, Cienciano, FBC Melgar, Deportivo Municipal, Binacional y Cusco FC.

En la cita, Agustín Lozano no aceptó la propuesta extendida por parte de los 6 clubes sobre la televisación de los próximos encuentros.

La intención en la Federación es establecer una mesa de diálogo y, mientras se busca alcanzar un acuerdo, los partidos de las instituciones en conflicto por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 sus cotejos no serían transmitidos por ninguna televisora.

Alianza Lima perdió por walkover ante Sporting Cristal en la fecha 3 de la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima

Liga 1: se juegan los partidos en la fecha 4

El martes se llevó a cabo una reunión entre los seis clubes que no participaron de la tercera jornada y Agustín Lozano, presidente de la FPF. El encuentro derivó en el anuncio del ente rector sobre que las instituciones decidieron afrontar sus partidos programados en la fecha 4 del Torneo Apertura.

"Los representantes de los clubes de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC y Binacional, se reunieron directivos de la FPF para trabajar y lograr consensos. En esa línea, la FPF saluda que los clubes hayan mostrado disposición para jugar la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2023", señaló la FP en un comunicado.

La intención de los clubes pasa también por evitar un segundo walkover en la Liga 1 Betsson 2023. ¿Qué sucede si hay reincidencia en no presentarse? Según el Artículo 107°, Reincidencia de la no presentación o abandono, en el caso de que el walkover se repita (de forma consecutiva o alterna), tendrá, automáticamente, descenso administrativo, además de recibir una multa de 50 UIT, equivalente a 247 500 soles. Asimismo, deberá permanecer obligatoriamente tres años en la Liga2, y su retorno a la Primera División dependerá no solo de cumplir con la sanción económica, sino además de lograr deportivamente el derecho al ascenso.

¿Y sus partidos restantes en el campeonato? Serán declarados derrota por walkover, con un marcador de 3-0 a favor de sus rivales.

Solo se desarrollaron tres de los 9 partidos programados en la fecha 3 de la Liga 1 | Fuente: Universitario

Liga 1 Betsson 2023

Programación fecha 4 - Torneo Apertura

Viernes 10 de febrero

7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Inca Garcilaso de la Vega

TV: Liga 1 MAX

Sábado 11 de febrero

1:00 p.m. A. Cantolao vs. Club UCV – Iván Elías Moreno

TV: Liga 1 MAX









3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – Unión de Tarma

TV: Liga 1 MAX









7:00 p.m. D. Binacional vs. Atlético Grau – Por confirmar

TV: Liga 1 MAX





Domingo 12 de febrero

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. Club UTC - Campeones del 36

TV: Liga 1 MAX









1:30 p.m. U. Comercio vs. Universitario - Municipal Carlos Vidaurre

TV: Liga 1 MAX









3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal - Mansiche

TV: GOLPERÚ









4:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – Alejandro Villanueva

TV: Liga 1 MAX





Lunes 13 de febrero

7:00 p.m. FBC Melgar vs. D. Municipal – Monumental UNSA

TV: Liga 1 MAX





* Programación de TV compartida por la Liga de Fútbol Profesional









