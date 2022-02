Guía TV, Alianza Lima vs Sport Boys: dónde y cómo ver por Liga 1. | Fuente: @ClubALoficial

Ambos buscan sacar los tres puntos. Alianza Lima y el elenco del Sport Boys chocarán este fin de semana en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 2 del Apertura Liga 1 Betsson 2022.

Este partido entre Alianza Lima y el Sport Boys está programado para este domingo 13 de febrero a partir de las 3:30 p.m. Será transmitido en todo el territorio nacional por la señal de Gol Perú, canal 14 y 714 de Movistar. RPP.pe te llevará todo el minuto a minuto, goles e incidencias.

En Alianza vienen de empatar 1-1 en Matute ante el Atlético Grau de Piura. El campeón de la liga peruana irá con todo, esta vez como visitante, con la consigna de ganar.

Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Estados Unidos: 3:30 p.m.

El conjunto de La Victoria presentó el último jueves a su flamante fichaje: Cristian Benavente. El popular 'Chaval' apuntó que espera lograr cosas importantes en el club.

Sin embargo, el exjugador del Sporting Charleroi y MK Dons de Inglaterra no sería parte de este cotejo. El entrenador Carlos Bustos mencionó que primero pasará por una etapa de adaptación previo a su esperado debut.

"Es un privilegio estar al frente de este plantel y entrenarlo. Hay buenos jugadores y eso nos da la chance de ver quiénes se encuentran mejor para cada partido", añadió el DT de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Por su parte, el internacional con la Selección Peruana mostró su alegría de firmar por los blanquiazules hasta fin de este 2022.

"Para mí venir al campeón de Perú y participar en la Copa Libertadores no es bajar ningún escalón. Es un reto, más que nada, he tenido ofertas en Europa pero no lo comparo con venir aquí, al campeón", indicó.

Del otro lado se encuentra el equipo rosado del Sport Boys, que es entrenado por el director técnico Italo Manzo.

Los del puerto del Callao llegan a este cotejo luego de perder 2-1 ante el UTC en el Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca.

¿Dónde ver el Alianza Lima contra Sport Boys vía TV por Liga 1?

Lo ves por la señal de Gol Perú, canal 14 y 714 de Movistar. RPP.pe te llevará todos los goles e incidencias.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.