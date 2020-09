El árbitro Joel Alarcón le saca la roja a Hugo Ángeles | Fuente: Gol Perú

Minuto 39 del partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima. El árbitro Joel Alarcón le acaba de mostrar la tarjeta roja a Hugo Ángeles por una falta contra Carlos Ascues. El técnico del 'Rojo Matador', Wilmar Valencia, no puede ocultar su molestia y alza la voz porque considera que su pupilo no merecía esa sanción y que el juez estaba compensado tras la expulsión de Dylan Caro.

"Profe, no se trata de estar compensando. Acá lo justo es lo justo. Sí, tengo la razón. No le gusta que le diga la verdad. Acá no se trata de justificar, se trata de cobrar lo que corresponde", se escucha decir a Wilmar Valencia no solo en el estadio Iván Elías Moreno, sino también a través de la transmisión del partido.



¿Fue para roja? Hugo Ángeles y Carlos Ascues disputan un balón por la banda derecha, el lateral de Sport Huancayo levanta el brazo, pero el jugador de Alianza Lima se toca el rostro y cae. El juez no lo duda y le muestra la roja al jugador del cuadro huancaíno.



Diez minutos antes, Dylan Caro se ganó la roja por cometerle una falta a Carlos Neumann cerca del área chica.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Sport Huancayo: Joel Pinto; Jimmy Valoyes, Giancarlo Carmona, Kambou Herve, Ángeles, Villar, Rojas, Morales, LLuiya, Ross, Neumann

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Francisco Duclós, Kluiverth Aguilar; Dylan Caro; Miguel Cornejo, Josepmir Ballón, Carlos Ascues; Sebastián Cavero, Patricio Rubio.