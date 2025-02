Con Sporting Cristal vs Alianza Lima: así se jugará la fecha 4 del Torneo Apertura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este jueves continuará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025, en la cual el líder Melgar será visitante cuando enfrente a Juan Pablo II, en Trujillo.

Asimismo, Sporting Cristal será local el sábado ante Alianza Lima en el choque más atractivo de la fecha. Ambos equipos llegan a este partido tras sendos triunfos contra Sport Huancayo y Juan Pablo II, respectivamente.

Por su parte, Universitario de Deportes volverá a las canchas el domingo tras la suspensión del duelo ante Atlético Grau. En esta ocasión recibirá a Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Monumental. Los cremas buscarán la victoria para ascender en la tabla de posiciones.

Programación de la fecha 4 del Apertura 2025

Jueves 27 de febrero

1:00 p.m. Los Chankas vs Cienciano

3:30 p.m. ADT vs Sport Boys

Viernes 28 de febrero

3:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau



Sábado 1 de marzo

1:00 p.m. Cusco FC vs UTC

3:30 p.m. Alianza Atlético vs Binacional

8:00 p.m. Sporting Cristal vs Alianza Lima

Domingo 2 de marzo

1:00 p.m. Ayacucho FC vs Sport Huancayo

3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Melgar

6:00 p.m. Universitario vs Alianza Universidad

* Comerciantes Unidos: descansa