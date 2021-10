Beto Da Silva | Fuente: Liga 1

Este sábado 30 de octubre César Vallejo jugará ante Binacional tentando una clasificación internacional y, por su parte, Beto Da Silva, delantero del cuadro 'poeta', se refirió a este importante triunfo y las finales del torneo.

"Yo siempre he sido muy profesional, pero siempre hay cosas que corregir y mejorar. Ahora estamos mentalizados en el objetivo de conseguir la clasificación a la Libertadores", indicó Da Silva en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto a sus metas personales, el delantero indicó que aún piensa en vestir la 'blanquirroja': "Vengo trabajando para estar en la Selección. En ningún momento me taché, siempre me pidieron desde Videna que tenga continuidad y que me libre de las lesiones, lo que me ha impedido tener regularidad. Todos los días sueño con la Selección".

Sobre su futuro, considerando que aún tiene vínculo con Alianza Lima hasta finales del 2022: "Imagino que la semana que vienen mi representante y los clubes se sentarán a conversar sobre mi futuro. Lo que sea bienvenido yo voy a estar a disposición para seguir mejorando".

Asimismo, agregó: "Yo pertenezco a Alianza Lima hasta finales del 2022, si me dicen que regrese luego de mi préstamo de Vallejo, dependerá de muchas cosas, quisiera gozar de regularidad, saber si el técnico contaría conmigo".





